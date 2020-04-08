Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ, комментируя критику президента США в адрес возглавляемой им организации, заявил, что считает все, сказанное Трампом, "оскорблением сообщества".
По словам Гебрейесуса, сам он регулярно, в течение трех месяцев, подвергается агрессивным нападкам и оскорблениям из-за деятельности ВОЗ:
"Личные атаки на меня, грубые или расистские комментарии … даже угрозы жизни — все это меня нисколько не волнует, и я не считаю нужным отвечать и как бы то ни было реагировать. Нельзя терпеть только оскорбления сообщества".
Впрочем, на прямой вопрос о критике, прозвучавшей из Вашингтона, глава ВОЗ отвечать тоже не стал:
"Я не считаю это необходимым. Мы не должны тратить время и тыкать друг в друга пальцем. Время дорого. Надо не считаться и обижаться, а объединяться. В противном случае нас ждет ухудшение ситуации. ВОЗ не занимается политикой. Наше дело — здоровье людей", — отметил он.
А в Соединенных Штатах между тем началась подготовка к уменьшению финансовых вливаний в бюджет Всемирной организации здравоохранения — тому, о чем говорил вчера на брифинге в Белом доме его хозяин.
"Мы пересматриваем объем финансирования ВОЗ… Организации должна работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают… В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, что должна была", — сказал госсекретарь США Майк Помпео.
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