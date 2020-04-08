Состояние Бориса Джонсона улучшается

Борис Джонсон начал чувствовать себя лучше. Он уже присаживается в постели и общается с медицинским персоналом.

Об этом рассказал канцлер Великобритании Риши Сунак.

"Последние сведения, которые мы получили из больницы, что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", — заявил он журналистам.

Напомним, что у премьер-министра Великобритании диагностирован коронавирус. О заболевании он сообщил сам 27 марта. Изначально он планировал уйти на самоизоляцию и продолжить работу. 3 апреля у Джонсона все еще сохранялась высокая температура, а вечером пятого апреля его госпитализировали. На следующий день самочувствие политика резко ухудшилось, его переместили в реанимацию.

Накануне президент России направил Борису Джонсону телеграмму. В послании Владимир Путин выразил свою поддержку и пожелал скорейшего выздоровления. Российский лидер выразил уверенность, что "энергия, оптимизм и чувство юмора" помогут британскому премьеру победить болезнь.