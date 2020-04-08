Более тысячи белорусов заразились коронавирусом

205 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Белоруссии. Общее число инфицированных в стране достигло 1066 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии.

"На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней тяжести формах… После прохождения лечения выздоровели 77 человек. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что искусственная вентиляция легких требуется 33 пациентам.

В Белоруссии с коронавирусом борются 25 тысяч медиков. Они провели порядка 46 тысяч тестов. В больницах для пациентов создано свыше семи тысяч мест.

Ранее президент Белоруссии заявил о личной готовности помочь в лечении людей. Также он пригрозил правительству отставкой, если узнает о недостатке чего-либо в аптеках, магазинах, больницах.

По мнению Александра Лукашенко, коронавирус угрожает существованию республики, так как объявленная в мире пандемия оказывает серьезное влияние на экономику страны.