205 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Белоруссии. Общее число инфицированных в стране достигло 1066 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии.
"На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней тяжести формах… После прохождения лечения выздоровели 77 человек. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также отмечается, что искусственная вентиляция легких требуется 33 пациентам.
В Белоруссии с коронавирусом борются 25 тысяч медиков. Они провели порядка 46 тысяч тестов. В больницах для пациентов создано свыше семи тысяч мест.
Ранее президент Белоруссии заявил о личной готовности помочь в лечении людей. Также он пригрозил правительству отставкой, если узнает о недостатке чего-либо в аптеках, магазинах, больницах.
По мнению Александра Лукашенко, коронавирус угрожает существованию республики, так как объявленная в мире пандемия оказывает серьезное влияние на экономику страны.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.