Третье совместное патрулирование провели российские и турецкие военные

Российские и турецкие военнослужащие продолжают совместные патрулирования в Идлибе. Состоялся уже третий по счету осмотр территорий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

"Сегодня прошло третье совместное с РФ патрулирование в Идлибе. Такие патрулирования будут продолжены", — рассказал глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

Напомним, что после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта в Москве, в Идлибе установлен режим перемирия. Кроме того, совершаются регулярные совместные патрулирования трассы М4.

Ранее в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" действия сирийской армии и российских ВКС по освобождению Идлиба от террористов прокомментировал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, военный эксперт, обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков. По его словам, Турция не может себе позволить потерять влияние в Сирии, иначе потеряет власть на всем Ближнем Востоке. Полный текст интервью читайте по этой ссылке.