Исследование: COVID-2019 чаще выбирает мальчиков и мужчин

Согласно докладу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, из 2500 случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте до 18 лет:

55% составляют мальчики;

42% — девочки;

пол 3% неизвестен.

Кстати, аналогичная картина и у взрослых: 53% заразившихся коронавирусом — мужчины. И летальность среди них выше, чем среди женщин.

Дети легче взрослых переносят коронавирус

По сравнению со взрослыми дети легче переносят болезнь и могут вообще не проявлять никаких признаков инфицирования коронавирусом. И, как следует из опубликованных результатов исследования:

они гораздо реже, чем взрослые, всего 2% от заболевших, попадают в реанимацию;

летальный исход был зафиксирован у 0,1%.

Ученые объясняют это тем, что у взрослых течение болезни осложняется целым рядом "побочных" факторов, например,

половина курильщиков и диабетиков нуждаются в госпитализации или даже помещении в реанимацию из-за осложнений.

Почему COVID предпочитает мужчин

Филип Гулдер, профессор иммунологии в отделении педиатрии Оксфордского университета, поясняет: