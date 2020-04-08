Согласно докладу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, из 2500 случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте до 18 лет:
Кстати, аналогичная картина и у взрослых: 53% заразившихся коронавирусом — мужчины. И летальность среди них выше, чем среди женщин.
По сравнению со взрослыми дети легче переносят болезнь и могут вообще не проявлять никаких признаков инфицирования коронавирусом. И, как следует из опубликованных результатов исследования:
Ученые объясняют это тем, что у взрослых течение болезни осложняется целым рядом "побочных" факторов, например,
половина курильщиков и диабетиков нуждаются в госпитализации или даже помещении в реанимацию из-за осложнений.
Филип Гулдер, профессор иммунологии в отделении педиатрии Оксфордского университета, поясняет:
"Существуют значительные отличия в иммунной системе между мужчинами и женщинами, и именно они оказывают значительное влияние на исход широкого спектра инфекционных заболеваний, в том числе — как мы теперь знаем — и коронавирусной пневмонии. Этому способствуют несколько факторов, но главный среди них тот, что у женщин есть две Х-хромосомы по сравнению с одной у мужчин, и ряд критических иммунных генов расположены на Х-хромосоме. В частности, белок, по которому распознаются вирусы, такие как коронавирус, кодируется в Х-хромосоме. И он, этот белок, экспрессируется в удвоенной дозе на многих иммунных клетках у женщин по сравнению с мужчинами, и поэтому иммунный ответ на коронавирус усиливается у женщин".
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.