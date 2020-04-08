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Источник Правда.Ру

Исследование: COVID-2019 чаще выбирает мальчиков и мужчин

Мир

Согласно докладу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, из 2500 случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте до 18 лет:

  • 55% составляют мальчики;
  • 42% — девочки;
  • пол 3% неизвестен.

Кстати, аналогичная картина и у взрослых: 53% заразившихся коронавирусом — мужчины. И летальность среди них выше, чем среди женщин.

Дети легче взрослых переносят коронавирус

По сравнению со взрослыми дети легче переносят болезнь и могут вообще не проявлять никаких признаков инфицирования коронавирусом. И, как следует из опубликованных результатов исследования:

  • они гораздо реже, чем взрослые, всего 2% от заболевших, попадают в реанимацию;
  • летальный исход был зафиксирован у 0,1%.

Ученые объясняют это тем, что у взрослых течение болезни осложняется целым рядом "побочных" факторов, например,

половина курильщиков и диабетиков нуждаются в госпитализации или даже помещении в реанимацию из-за осложнений.

Почему COVID предпочитает мужчин

Филип Гулдер, профессор иммунологии в отделении педиатрии Оксфордского университета, поясняет:

"Существуют значительные отличия в иммунной системе между мужчинами и женщинами, и именно они оказывают значительное влияние на исход широкого спектра инфекционных заболеваний, в том числе — как мы теперь знаем — и коронавирусной пневмонии. Этому способствуют несколько факторов, но главный среди них тот, что у женщин есть две Х-хромосомы по сравнению с одной у мужчин, и ряд критических иммунных генов расположены на Х-хромосоме. В частности, белок, по которому распознаются вирусы, такие как коронавирус, кодируется в Х-хромосоме. И он, этот белок, экспрессируется в удвоенной дозе на многих иммунных клетках у женщин по сравнению с мужчинами, и поэтому иммунный ответ на коронавирус усиливается у женщин".

Темы мужчины мальчики коронавирус исследование
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