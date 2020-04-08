Больше 1700 человек скончались за сутки от коронавируса в США

1736 пациентов скончались в США за минувшие сутки. Все они болели коронавирусом.

Данные сообщает Университет Джонса Хопкинса. Это новый мировой антирекорд.

Самым пострадавшим регионом является Нью-Йорк. Здесь за сутки зарегистрирован 731 летальный исход. Это также максимальный показатель на сегодняшний день. Всего же с начала эпидемии в штате скончались от коронавируса 5 489 человек, в городе — 4009.

В США сейчас около 400 тысяч инфицированных коронавирусом граждан.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти США готовы хоронить погибших от опасного заболевания сограждан в братских могилах. Не исключено, что для этого используют парки, которые находятся в некотором удалении от массовой жилой застройки. Будут выкапываться траншеи, куда разместят гробы с телами. Это будет сделано для того, чтобы не повторить печальный опыт Италии, где гробы с мертвыми стоят на улицах.

Стоит отметить, что, например, в Нью-Йорке городские морги уже переполнены и не справляются с количеством поступающих тел. По заверениям властей города, если людей придется хоронить в парках, это будет лишь временной мерой. После окончания эпидемии будут разбираться с каждой семьей в отдельности.