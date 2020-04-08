Пандемия коронавируса отступает от Китая и все большее число туристических объектов в стране возобновляет работу.
На днях открылась для посетителей первая в Китае база моделирования Марса, расположенная в городе Мангья, в северо-западной китайской провинции Цинхай.
"Район красных скал, расположенный в бассейне Кайдама в Цинхае, имеет природные особенности, ландшафт и климат, аналогичные тем, которые наблюдаются на Марсе. Лагерь назван из-за его уникальных форм рельефа Yadan, или сухих районов с ветровыми эродированными ландшафтами", - написано в рекламном проспекте.
Изначально "марсианская база" задумывалась, как образовательный лагерь. Строительство ее началось в июне 2018 года и обошлось в 150 млн юаней ($22,3 млн).
Одномоментно на территории могут разместиться 60 человек в специально построенных капсулах и сотни в палатках.
Формы рельефа яд (фото / Chinanews. com)
В настоящее время лагерь открыт для туристов, исследователей и всех,увлеченных "марсианской романтикой".
Чжоу Тао, руководитель бюро образования, науки и технологий города Мангья, рассказал, что
здесь будет создано несколько проектов по наблюдению за Марсом, в том числе группа Звездных наблюдений национальных астрономических обсерваторий Китая и 50-сантиметровая бинокулярная сеть китайского Западного нормального университета.
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