Китайская база моделирования Марса в пустыне возобновила работу

Пандемия коронавируса отступает от Китая и все большее число туристических объектов в стране возобновляет работу.

На днях открылась для посетителей первая в Китае база моделирования Марса, расположенная в городе Мангья, в северо-западной китайской провинции Цинхай.

"Район красных скал, расположенный в бассейне Кайдама в Цинхае, имеет природные особенности, ландшафт и климат, аналогичные тем, которые наблюдаются на Марсе. Лагерь назван из-за его уникальных форм рельефа Yadan, или сухих районов с ветровыми эродированными ландшафтами", - написано в рекламном проспекте.

Как возникла идея

Изначально "марсианская база" задумывалась, как образовательный лагерь. Строительство ее началось в июне 2018 года и обошлось в 150 млн юаней ($22,3 млн).

Одномоментно на территории могут разместиться 60 человек в специально построенных капсулах и сотни в палатках.

Формы рельефа яд (фото / Chinanews. com)

В настоящее время лагерь открыт для туристов, исследователей и всех,увлеченных "марсианской романтикой".

Чжоу Тао, руководитель бюро образования, науки и технологий города Мангья, рассказал, что