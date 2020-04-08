Глава ООН: пандемия вызвала всплеск домашнего насилия в мире

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принять срочные меры для борьбы с "ужасающим глобальным всплеском" домашнего насилия, вызванного введенными режимами изоляции.

В своем обращении Гуттериш заявил:

"… в некоторых странах число обращений по "телефону доверия" удвоилось или утроилось на фоне растущей социальной и экономической напряженности, усугубляемой жесткими ограничениями на передвижение, в результате чего многие женщины оказались изолированными дома с жестокими партнерами".

Глава международной организации призвал правительства создать безопасные пути для женщин, чтобы они могли обращаться за помощью, не предупреждая своих обидчиков, в том числе путем создания систем экстренного оповещения в аптеках и магазинах — в тех немногих местах, которые людям пока разрешено посещать.

Он добавил, что приюты для жертв домашнего насилия должны быть причислены к основным услугам и получать инвестиции от государства.

Причины для тревоги есть

По данным ООН:

звонки на "телефоны доверия" удвоились в Ливане и Малайзии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

в Великобритании, Франции, Испании и Италии с момента вступления в силу ограничительных мер зарегистрированы случаи убийств женщин тиранами-мужьями;

во Франции сообщения о домашнем насилии в полицию увеличились на 36% в Париже и на 32% — в других местах;

многие приюты для жертв домашнего насилия уже переполнены, а те, где еще есть места, не принимают "новеньких" из-за страха распространения вируса.

"Насилие в отношении женщин является такой же серьезной причиной смерти и инвалидности среди женщин репродуктивного возраста, как и рак, и более серьезной причиной плохого состояния здоровья, чем дорожно-транспортные происшествия и малярия вместе взятые", говорится в заявлении Организации Объединенных Наций.

К слову, напомним, что правозащитники предупреждали о вероятности всплеска домашнего насилия, когда ограничительные меры из-за коронавируса только начинали вводиться. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.