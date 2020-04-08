Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Глава ООН: пандемия вызвала всплеск домашнего насилия в мире

Мир

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принять срочные меры для борьбы с "ужасающим глобальным всплеском" домашнего насилия, вызванного введенными режимами изоляции.

В своем обращении Гуттериш заявил:

"… в некоторых странах число обращений по "телефону доверия" удвоилось или утроилось на фоне растущей социальной и экономической напряженности, усугубляемой жесткими ограничениями на передвижение, в результате чего многие женщины оказались изолированными дома с жестокими партнерами".

Глава международной организации призвал правительства создать безопасные пути для женщин, чтобы они могли обращаться за помощью, не предупреждая своих обидчиков, в том числе путем создания систем экстренного оповещения в аптеках и магазинах — в тех немногих местах, которые людям пока разрешено посещать.

Он добавил, что приюты для жертв домашнего насилия должны быть причислены к основным услугам и получать инвестиции от государства.

Причины для тревоги есть

По данным ООН:

  • звонки на "телефоны доверия" удвоились в Ливане и Малайзии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;
  • в Великобритании, Франции, Испании и Италии с момента вступления в силу ограничительных мер зарегистрированы случаи убийств женщин тиранами-мужьями;
  • во Франции сообщения о домашнем насилии в полицию увеличились на 36% в Париже и на 32% — в других местах;
  • многие приюты для жертв домашнего насилия уже переполнены, а те, где еще есть места, не принимают "новеньких" из-за страха распространения вируса.

"Насилие в отношении женщин является такой же серьезной причиной смерти и инвалидности среди женщин репродуктивного возраста, как и рак, и более серьезной причиной плохого состояния здоровья, чем дорожно-транспортные происшествия и малярия вместе взятые", говорится в заявлении Организации Объединенных Наций.

К слову, напомним, что правозащитники предупреждали о вероятности всплеска домашнего насилия, когда ограничительные меры из-за коронавируса только начинали вводиться. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы оон пандемия антониу гутерриш всплеск домашнего насилия
Новости Все >
Китайская база моделирования Марса в пустыне возобновила работу
При взрыве газа в Нижегородской области погибли два человека
Глава ООН: пандемия вызвала всплеск домашнего насилия в мире
Китай снял блокаду с Уханя
Жителю Краснодара грозит два года тюрьмы за подделку спецпропуска
Неприятности москвича, оштрафованного за выгул собаки, продолжаются
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
Основатель Twitter отдал треть своего состояния на борьбу с пандемией
Малышева: смысла в госпитализации зараженных коронавирусом нет
Пандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности
Последние материалы
Жителю Краснодара грозит два года тюрьмы за подделку спецпропуска
"Краснополь" - скальпель артиллерии
Неприятности москвича, оштрафованного за выгул собаки, продолжаются
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
Основатель Twitter отдал треть своего состояния на борьбу с пандемией
Малышева: смысла в госпитализации зараженных коронавирусом нет
Пандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности
Скворцова: разработаны чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут
РПЦ: сотни тысяч верующих смотрят онлайн-богослужения
Пандемия не мешает Мексике производить и продавать текилу
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Общество
Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян
Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов
Комментарии
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Россия поддержит сирийскую оппозицию
На Украине преступник расстрелял четверых полицейских
РПЦ: сотни тысяч верующих смотрят онлайн-богослужения
РПЦ: сотни тысяч верующих смотрят онлайн-богослужения
Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"
Коронавирус не убивает - помогает следить
Требования Саудовской Аравии вызвали проблемы в переговорах по нефти
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ