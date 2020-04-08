Глава ООН: пандемия вызвала всплеск домашнего насилия в мире

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принять срочные меры для борьбы с "ужасающим глобальным всплеском" домашнего насилия, вызванного введенными режимами изоляции.
В своем обращении Гуттериш заявил:
"… в некоторых странах число обращений по "телефону доверия" удвоилось или утроилось на фоне растущей социальной и экономической напряженности, усугубляемой жесткими ограничениями на передвижение, в результате чего многие женщины оказались изолированными дома с жестокими партнерами".
Глава международной организации призвал правительства создать безопасные пути для женщин, чтобы они могли обращаться за помощью, не предупреждая своих обидчиков, в том числе путем создания систем экстренного оповещения в аптеках и магазинах — в тех немногих местах, которые людям пока разрешено посещать.
Он добавил, что приюты для жертв домашнего насилия должны быть причислены к основным услугам и получать инвестиции от государства.
По данным ООН:
"Насилие в отношении женщин является такой же серьезной причиной смерти и инвалидности среди женщин репродуктивного возраста, как и рак, и более серьезной причиной плохого состояния здоровья, чем дорожно-транспортные происшествия и малярия вместе взятые", говорится в заявлении Организации Объединенных Наций.
К слову, напомним, что правозащитники предупреждали о вероятности всплеска домашнего насилия, когда ограничительные меры из-за коронавируса только начинали вводиться. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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