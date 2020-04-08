Китай снял блокаду с Уханя

Сегодня в 00:00 часов по пекинскому времени с китайского Уханя официально сняты все карантинные ограничения.

Снятие карантина с Уханя

Ухань, столица центральной китайской провинции Хубэй, в среду, 8 апреля, возвращается к нормальной жизни после 76-дневной блокировки из-за эпидемии коронавируса.

Местные власти официально сняли ограничения на въезд и выезд

Этого дня с нетерпением ждал 11-миллионный город, все его простые жители: курьеры, офисные работники, врачи и медсестры, трудящиеся-мигранты, оказавшиеся в городе с начала весенних фестивальных праздников в конце января.

Несмотря на то что они все еще носят маски, люди полны энергии и надежды, что все самое страшное для них позади

Тридцатилетняя Хоу, жительница Уханя, сказала журналистам Global Times, что она была удивлена, увидев так много людей на улице во вторник, за день до окончательного снятия запрета на поездки в Ухань:

"Я уже два месяца не выхожу из дома. "Перезагрузка" Уханя — это хороший знак; это надежда и победа, для меня, для всех жителей Уханя".

Восстанавливается железнодорожное сообщение с городом

Ван Ци, сотрудник Уханьского участка Китайской железной дороги рассказал, что его коллеги готовились к этому событию за несколько недель до отмены двухмесячного запрета на поездки:

"Мы проводили дезинфекцию; обслуживали и осматривали поезда несколько раз в день, чтобы убедиться, что все идет гладко. Пока мы запускаем лишь 30% поездов, потому что риски пандемии все еще существуют, и она еще не полностью отступила. Теперь есть шанс заболеть от контактов с теми, у кого болезнь протекает без симптомов."

Около 55 000 человек, по оценкам властей, покинут Ухань поездом в среду: всем им надо вернуться на работу.