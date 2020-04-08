Сегодня в 00:00 часов по пекинскому времени с китайского Уханя официально сняты все карантинные ограничения.
Ухань, столица центральной китайской провинции Хубэй, в среду, 8 апреля, возвращается к нормальной жизни после 76-дневной блокировки из-за эпидемии коронавируса.
Этого дня с нетерпением ждал 11-миллионный город, все его простые жители: курьеры, офисные работники, врачи и медсестры, трудящиеся-мигранты, оказавшиеся в городе с начала весенних фестивальных праздников в конце января.
Тридцатилетняя Хоу, жительница Уханя, сказала журналистам Global Times, что она была удивлена, увидев так много людей на улице во вторник, за день до окончательного снятия запрета на поездки в Ухань:
"Я уже два месяца не выхожу из дома. "Перезагрузка" Уханя — это хороший знак; это надежда и победа, для меня, для всех жителей Уханя".
Ван Ци, сотрудник Уханьского участка Китайской железной дороги рассказал, что его коллеги готовились к этому событию за несколько недель до отмены двухмесячного запрета на поездки:
"Мы проводили дезинфекцию; обслуживали и осматривали поезда несколько раз в день, чтобы убедиться, что все идет гладко. Пока мы запускаем лишь 30% поездов, потому что риски пандемии все еще существуют, и она еще не полностью отступила. Теперь есть шанс заболеть от контактов с теми, у кого болезнь протекает без симптомов."
Около 55 000 человек, по оценкам властей, покинут Ухань поездом в среду: всем им надо вернуться на работу.
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