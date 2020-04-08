$ 1 млрд пожертвовал на борьбу с коронавирусом Джек Дорси, основатель и гендиректор компании Twitter.
Средства он перевел в благотворительный фонд Start Small. О чем и сообщил на своей странице в соцсети.
Дорси подчеркнул, что обнародовал информацию о своем поступке не для славы мецената, а потому, что
"считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться. Ведь проблема с каждым днем становится все более насущной. И мы должны помочь в ее разрешении. Жизнь слишком коротка, поэтому давайте сегодня сделаем все возможное, чтобы помочь людям".
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.