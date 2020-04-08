Основатель Twitter отдал треть своего состояния на борьбу с пандемией

$ 1 млрд пожертвовал на борьбу с коронавирусом Джек Дорси, основатель и гендиректор компании Twitter.

Средства он перевел в благотворительный фонд Start Small. О чем и сообщил на своей странице в соцсети.

Дорси подчеркнул, что обнародовал информацию о своем поступке не для славы мецената, а потому, что

"считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться. Ведь проблема с каждым днем становится все более насущной. И мы должны помочь в ее разрешении. Жизнь слишком коротка, поэтому давайте сегодня сделаем все возможное, чтобы помочь людям".