Пандемия не мешает Мексике производить и продавать текилу

Пандемия коронавируса стала причиной глобального экономического спада, приостановки производств и импорта продукции. Но не для всех.

Есть производители, которым удалось не просто сохранить докризисные показатели, но и приумножить их.

Так, коронавирус позволил Мексике нарастить объемы производства текилы, а экспорт ее в 1 квартале 2020 года превысил показатели 2019-го на 20%.

"С января по март 2019 года было экспортировано 55,1 млн литров текилы, а в аналогичный период 2020 года — 66,6 млн литров, что на 20% больше", — говорит Паулина Мендоса, глава коммуникационной службы Регулирующего совета текилы.

По словам Мендосы, степень влияния пандемии на национальный мексиканский напиток можно будет оценить в конце апреля.

Как удалось сохранить производство

Выращивание голубой агавы — основного компонента мексиканской текилы — находится в ведении агропродовольственной отрасли страны, которую правительство отнесло к жизненно необходимым на время карантинных мер. Поэтому все предприятия продолжили работу во время карантина из-за коронавируса.

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