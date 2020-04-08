Пандемия коронавируса стала причиной глобального экономического спада, приостановки производств и импорта продукции. Но не для всех.
Есть производители, которым удалось не просто сохранить докризисные показатели, но и приумножить их.
Так, коронавирус позволил Мексике нарастить объемы производства текилы, а экспорт ее в 1 квартале 2020 года превысил показатели 2019-го на 20%.
"С января по март 2019 года было экспортировано 55,1 млн литров текилы, а в аналогичный период 2020 года — 66,6 млн литров, что на 20% больше", — говорит Паулина Мендоса, глава коммуникационной службы Регулирующего совета текилы.
По словам Мендосы, степень влияния пандемии на национальный мексиканский напиток можно будет оценить в конце апреля.
Выращивание голубой агавы — основного компонента мексиканской текилы — находится в ведении агропродовольственной отрасли страны, которую правительство отнесло к жизненно необходимым на время карантинных мер. Поэтому все предприятия продолжили работу во время карантина из-за коронавируса.
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