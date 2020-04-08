Критическое заявление, сделанное американским президентом Дональдом Трампом, в адрес ВОЗ прокомментировал Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН.

По его словам, Всемирной организацией здравоохранения в период пандемии проводится колоссальная работа:

"Аргументация Трампа нежелания США продолжать сотрудничество с международной организацией из-за того, что она, якобы, пошла на поводу у властей КНР и тянула время с объявлением пандемии коронавируса, абсолютно не соответствует реалиям", — сказал Дюжаррик.