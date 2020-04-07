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Источник Правда.Ру

Эрдоган подал в суд на телеведущего Fox TV за вирусный пост

Мир

Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на Фатиха Портакала, журналиста ТК Fox, за "распространение лжи и манипулирование общественностью в социальных сетях", управляемых государством.

Об этом сегодня пишет Bloomberg со ссылкой на новостное агентство Anadolu.

В чем проблема?

В понедельник Эрдоган, говоря о чрезвычайных мерах, предпринимаемых правительством Турции для борьбы с пандемией, призвал граждан принять участие в кампании национальной солидарности против вспышки коронавируса.

Президент напомнил, что однажды, в 1921 году, во время войны за независимость, в спешном порядке принятые так называемые национальные налоговые законы, позволили правительству изъять и направить на нужды "компании" 40% всех запасов продуктов питания, одежды и техники.

"Что, если он (Эрдоган — прим. ред) попросит денег у тех, у кого есть депозиты или сбережения, ссылаясь на национальные налоговые приказы и говоря:" мы переживаем трудные дни, — написал Портакал в соцсети. — А что, если они скажут, что вернут деньги после заражения коронавирусом? Я не могу сказать, что этого не произойдет, к сожалению."

Пост почти мгновенно стал вирусным, вызвав панику пользователей сети, не желающих "вкладываться в планы правительства".

Реакция Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал уголовную жалобу на ведущего телеканала Fox за предположение, что правительство "может потребовать от граждан копаться в их банковских счетах, чтобы помочь властям бороться с последствиями коронавируса.

"Турция до сих пор только просила пожертвования на это дело", — отметил лидер страны.

По данным МВД, за последние три недели власти задержали 229 человек за "провокационные" сообщения в социальных сетях о пандемии. В сообщении в Twitter министерство сообщило, что было проверено 3576 аккаунтов в социальных сетях и идентифицировано 616 подозреваемых.

Статистика коронавируса в Турции

По данным университета Хопкинса, к утру среды,8 апреля, в Турции

  • зараженных коронавирусом — 34109,
  • вылечено — 1582 пациента,
  • летальных исходов — 725.
Темы турция пандемия иск в суд журналист тайип эрдоган
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