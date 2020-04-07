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Источник Правда.Ру

Украина подходит к пику эпидемии

Мир » Бывший СССР » Украина

Карантинные меры на Украине ослаблять не планируют. Страна готовится пройти пик эпидемии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"С начала недели на Украине действует усиленный режим карантина. Многим из вас это не нравится. Конечно, сидеть дома четвёртую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем заболеть", — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Поэтому снимать карантин в стране не планируют.

Ранее сообщалось, что на Украине коронавирус диагностирован у 1462 человек. За сутки их число увеличилось на 143. С начала эпидемии от болезни скончались 45 пациентов.

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