Более 11 тысяч человек в США скончались от коронавируса

11 008 человек стали жертвами коронавируса в США. Еще при жизни у каждого из пациентов был положительный тест на опасное заболевание.

Всего в стране страшный диагноз поставлен более чем 368 тысячам пациентов. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во Флориде беспилотники доставляют образцы для тестов на коронавирус. Они погружают контейнер с тестами в шаттл, а тот доставляет его в лабораторию клиники, где делают их анализ.