"Нафтогаз" предъявит новые претензии "Газпрому" на $17,3 млрд

Украинский "Нафтогаз" планирует предъявить новые претензии "Газпрому" на сумму 17,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении наблюдательного совета компании.