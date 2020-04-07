Украинский "Нафтогаз" планирует предъявить новые претензии "Газпрому" на сумму 17,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении наблюдательного совета компании.
"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" еще на сумму $17,3 млрд. В случае согласования — впереди также много работы", — рассказал Витренко в Facebook.
Пока решили защитить только детей и подростков.