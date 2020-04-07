Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что лично готов начать лечить жителей республики в случае необходимости.

"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо будет, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдём лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", — пояснил белорусский лидер.

"Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом, он смертник", — добавил Лукашенко.