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Источник Правда.Ру

Стрелков рассказал о неизбежности войны с Украиной

Мир » Бывший СССР

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что война России и Украины неизбежна.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Момент истины". По словам экс-министра, Украина в любом случае "нарвется" на удар от России.

"Народ Новороссии ждал Россию в 2014 году от Харькова до Одессы… Россия не пришла. И даже сейчас там, в Новороссии, настроения сильно изменились с 2014 года. Кто-то, может быть, и ждёт, но многие очень разуверились и считают, что вот так, как, условно говоря, в Славянске и Донецке, считают, что спасибо, не надо. Никто не хочет ждать под артобстрелами, когда же прилетит российская авиация и разбомбит тех, кто бомбит жилые кварталы, потому что у самих нечем ответить", — пояснил Стрелков.

днр война россия донбасс украина игорь стрелков
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