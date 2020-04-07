Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозит правительству республики отставкой, если врачи будут испытывать дефицит индивидуальных средств защиты.

"Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие", — рассказал Лукашенко.

"Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения", — добавил белорусский лидер.