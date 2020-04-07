Путин направил телеграмму со словами поддержки британскому премьеру

Президент России Владимир Путин направил телеграмму британскому премьеру Борису Джонсону, в которой выразил ему свою поддержку и пожелал скорейшего выздоровления.

"Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", — сказано в телеграмме.

Ранее стало известно, что Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, чтобы при необходимости подключить к аппарату ИВЛ. О том, что премьер-министр Великобритании заболел коронавирусом стало известно 27 марта.