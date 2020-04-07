Власти Нью-Йорка рассматривают вариант массового захоронения жертв коронавируса в городских парках. Таким образом они хотят недопустить "итальянского сценария" распространения COVID-19.
Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин рассказал, что в парках могут быть выкопаны траншеи для гробов. Идея пока не утверждена, но рассматривается в качестве основного варианта.
"Цель — избежать итальянского сценария, когда военные были вынуждены вытаскивать гробы даже на улицы", — пояснил Левин.
Пока решили защитить только детей и подростков.