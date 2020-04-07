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Источник Правда.Ру

За сутки жертвами коронавируса в Испании стали 743 человека

Мир

За прошедшие сутки в Испании от коронавирусной инфекции скончались 743 человека. Общее количество погибших от COVID-19 в стране составляет 13 798 человек.

Статистику опубликовало издание El Pais со ссылкой на испанский минздрав.

Количество заболевших в стране увеличилось на 5,5 тысячи человек и составляет 140,5 тысячи человек. В отделениях интенсивной терапии находятся около 7 тысяч инфицированных. Победить опасный недуг удалось 43 тысячам пациентов.

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