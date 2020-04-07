Американцев доставят на родину спецрейсом «Аэрофлота»

Спецрейс "Москва — Нью-Йорк" состоится сегодня. Авиакомпания "Аэрофлот" эвакуирует из России граждан США.

Перелет запланирован на 7 апреля. На борту разместят всех, кто был зарегистрирован на рейс, который должен был состояться 3 апреля.

"Все, кто зарегистрировался на отменённый рейс 3 апреля, автоматически перерегистрированы на сегодняшний рейс. Вылетающим следует прибыть в терминал F аэропорта Шереметьево", — говорится в сообщении пресс-атташе посольства США в России Ребекки Росс, опубликованном в микроблоге.

Ранее сообщалось, что россиян, находящихся в США, вывезти пока нет возможности. Желающих слишком мало, чтобы направить за ними отдельный самолет. Тем, кто находится в Нью-Йорке, посоветовали пожить у соотечественников.