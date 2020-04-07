"Росатом" эвакуировал своих сотрудников из Бангладеш

178 сотрудников российской госкорпорации вернулись на родину. "Росатом" эвакуировал своих специалистов, которые трудились в Бангладеш.

В этой стране Южной Азии россияне участвовали в строительстве атомной станции "Руппур".

"178 человек проведут две недели в профилакториях Нижегородской области, где будут соблюдать режим изоляции", — рассказали в правительстве области.

Ранее сообщалось, что россияне эвакуированы из Японии. Сегодня они вернулись на родину из Токио. В аэропорт Владивостока их доставил спецрейс авиакомпании S7.