Лукашенко хочет обрести независимость от "нефтяных игр"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна должна быть независимой от "нефтяных игр" крупных держав.

"Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав", — пояснил белорусский лидер.

Также Лукашенко предложил создать в стране крупный запас нефти и топлива на "непредвиденные случаи".