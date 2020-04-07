Новый указ президента США Дональда Трампа об освоении ресурсов Луны вредит международному взаимодействию в сфере космического сотрудничества.

Такое мнение высказал заместитель генерального директора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", — утверждает представитель "Роскосмоса".