Новое озарение Украины: Путин приказал придумать вирус и засеять им мир
Украинский "Центр исследования России" порадовал приунывших от коронавируса соотечественников новым "открытием" на грани безумия.
Как следует из опубликованного специалистами Центра "доклада по результатам проведенного расследования", коронавирус — изобретение новосибирских ученых, а на Украине действует спецгруппа, задание которой — "засев" инфекции среди населения.
Что думают о "сенсации" украинцы
Больше всего комментариев набрал текст "доклада", размещенный в Телеграмм-канале "Зрада чи Перемога":
- "Сегодня вот "эксперт" Денис Богуш явил нам откровение, что новый коронавирус придумал Путин, чтобы захватить власть над миром и сожрать бедную Украинушку. Ничего бредовее даже от него не читал".
- "Вот тезис из текста этого умалишенного: "COVID-19 появился в Украине в январе 2020 года благодаря усилиям руководства России". И что тут скажешь?"
- "Проблема не в том, что у нас есть идиот Богуш. Проблема в том, что часть наших громадян ему поверит", — резюмируют авторы Telegram-канала.