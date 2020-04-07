Новое озарение Украины: Путин приказал придумать вирус и засеять им мир

Украинский "Центр исследования России" порадовал приунывших от коронавируса соотечественников новым "открытием" на грани безумия.

Как следует из опубликованного специалистами Центра "доклада по результатам проведенного расследования", коронавирус — изобретение новосибирских ученых, а на Украине действует спецгруппа, задание которой — "засев" инфекции среди населения.

Что думают о "сенсации" украинцы

Больше всего комментариев набрал текст "доклада", размещенный в Телеграмм-канале "Зрада чи Перемога":