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Источник Правда.Ру

Сирийские военные обнаружили "камеры пыток" в поселке под Алеппо

Мир

В освобожденном от боевиков в провинции Алеппо поселке Урем сирийские военные обнаружили полицейский участок с самыми настоящими пыточными камерами.

Как отмечается в сообщении военных журналистов, за последние несколько лет Урем побывал под властью сразу трех бандформирований. И все они использовали эти помещения "по назначению".

Свидетели зверств террористов

Люди

Как рассказал один из местных жителей, побывавший в застенке, оборудованном боевиками в здании, бывшем некогда ветеринарной клиникой, террористы выбивали признание в том, что он работает на "войска Асада".

Документы

О том, насколько сильно зверствовали бандиты, свидетельствуют найденные в том самом полицейском участке документы, которые, отступая, боевики не успели сжечь.

Древний храм

Сам же поселок Урем практически полностью разрушен: за те годы, пока в нем хозяйничали террористы, они изрыли его вдоль и поперек, пытаясь найти золото и драгоценности, якобы замурованные в фундаменте древнего христианского храма византийского периода. Местные жители говорят, что боевики хотели взорвать при отступлении и сам памятник, но не успели.

Темы сирия алеппо военные освобожденный поселок
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