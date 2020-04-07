В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

Заявление с просьбой привлечь к ответственности президента страны обратился в милицию города Полоцка Александр Матвеев. Его мать умерла в Витебской областной клинической больнице от коронавирусной инфекции.

"Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Белоруссия, который, находясь на посту президента Белоруссии, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна", — написано в заявлении, зарегистрированном в отделе милиции под №547039.

Матвеев, проживающий в настоящее время во Франции, рассказал, что диагноз его 68-летней матери за несколько недель, проведенных ею в стационаре, меняли трижды. О том, что убил пенсионерку коронавирус семье стало известно только из справки, выданной в морге.

Сын покойной обвиняет Лукашенко в том, что он не ввел в стране режим ЧС, что, по мнению Матвеева, стало причиной смерти всех 13-ти заболевших (столько летальных исходов коронавирусной пневмонии было зарегистрировано в Белоруссии на момент обращения жителя Франции в милицию).