Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

Заявление с просьбой привлечь к ответственности президента страны обратился в милицию города Полоцка Александр Матвеев. Его мать умерла в Витебской областной клинической больнице от коронавирусной инфекции.

"Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Белоруссия, который, находясь на посту президента Белоруссии, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна", — написано в заявлении, зарегистрированном в отделе милиции под №547039.

Матвеев, проживающий в настоящее время во Франции, рассказал, что диагноз его 68-летней матери за несколько недель, проведенных ею в стационаре, меняли трижды. О том, что убил пенсионерку коронавирус семье стало известно только из справки, выданной в морге.

Сын покойной обвиняет Лукашенко в том, что он не ввел в стране режим ЧС, что, по мнению Матвеева, стало причиной смерти всех 13-ти заболевших (столько летальных исходов коронавирусной пневмонии было зарегистрировано в Белоруссии на момент обращения жителя Франции в милицию).

Темы милиция коронавирус уголовное дело александр матвеев александр лукашенко обвинение в халатности
Новости Все >
Первый день дистанционного обучения в России с треском провалился
Евросоюз создаст совместную группу по борьбе с пандемией
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В России до конца года не будут начислять штрафы и пени за неоплату ЖКХ
В Нью-Йорке готовы начать хоронить погибших от COVID-2019 в парках
Минкомсвязи утвердило перечень сайтов с бесплатным доступом
Профсоюз: у экономики пока еще есть шанс не вернуться в 90-е
Почему в России коронавирус "цепляют" молодые - версия Минздрава
Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию
Психоз на фоне пандемии: в Британии вандалы громят вышки 5G
Последние материалы
Евросоюз создаст совместную группу по борьбе с пандемией
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В России до конца года не будут начислять штрафы и пени за неоплату ЖКХ
В Нью-Йорке готовы начать хоронить погибших от COVID-2019 в парках
Отец Александр: нельзя самоизолироваться от Бога
Минкомсвязи утвердило перечень сайтов с бесплатным доступом
Профсоюз: у экономики пока еще есть шанс не вернуться в 90-е
Почему в России коронавирус "цепляют" молодые - версия Минздрава
Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию
Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
"Ядерного" коронавируса в России не будет
Индийская астрология: самая древняя или самая передовая
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Чудеса в наши дни
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
В Китае призывают "избавиться от иностранцев": это правда?
В Китае призывают "избавиться от иностранцев": это правда?
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
"Большая двадцатка" готовится обсудить стабилизацию нефтяного рынка
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ