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Источник Правда.Ру

В Нью-Йорке готовы начать хоронить погибших от COVID-2019 в парках

Мир

Ситуация с коронавирусом в американском штате Нью-Йорк настолько тяжелая, что власти рассматривают возможность начать временно хоронить погибших от инфекции в парках.

Об этом сегодня пишет The New York Times, со ссылкой на чиновников мэрии.

Как отмечает издание, подтверждение журналисты получили от Марка Левина, главы комитета горсовета по здравоохранению.

"По предварительным прогнозам, городские и больничные морги в самые ближайшие дни могут оказаться переполненными из-за высокого уровня смертности от коронавируса", — говорит Левин.

В своем Twitter Левин написал, что для временных захоронений, возможно,

"придется выкапывать траншеи по десять гробов в ряд".

О каких парках он говорил, чиновник не пояснил, но подчеркнул, что "погребения будут проходить достойно", а парки будут находиться в удалении от людей.

Мэр подтвердил информацию

Факт того, что вопрос на самом деле обсуждается, подтвердил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио:

"Окончательного решения пока нет. Но если нам и придется хоронить людей в парках, то только на какое-то время, пока все не утрясется с пандемией. Потом можно будет разобраться с каждой семьей умершего".

Статистика пандемии в США

На утро 7 апреля в стране, по данным университета Хопкинса

  • зарегистрировано — 367507 зараженных коронавирусом,
  • умерли — 10871 человек,
  • из них в Нью-Йорке — 3485.

*цифры верны на момент публикации

Темы нью-йорк коронавирус хоронить погибших
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