Ситуация с коронавирусом в американском штате Нью-Йорк настолько тяжелая, что власти рассматривают возможность начать временно хоронить погибших от инфекции в парках.
Об этом сегодня пишет The New York Times, со ссылкой на чиновников мэрии.
Как отмечает издание, подтверждение журналисты получили от Марка Левина, главы комитета горсовета по здравоохранению.
"По предварительным прогнозам, городские и больничные морги в самые ближайшие дни могут оказаться переполненными из-за высокого уровня смертности от коронавируса", — говорит Левин.
В своем Twitter Левин написал, что для временных захоронений, возможно,
"придется выкапывать траншеи по десять гробов в ряд".
О каких парках он говорил, чиновник не пояснил, но подчеркнул, что "погребения будут проходить достойно", а парки будут находиться в удалении от людей.
Факт того, что вопрос на самом деле обсуждается, подтвердил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио:
"Окончательного решения пока нет. Но если нам и придется хоронить людей в парках, то только на какое-то время, пока все не утрясется с пандемией. Потом можно будет разобраться с каждой семьей умершего".
На утро 7 апреля в стране, по данным университета Хопкинса
*цифры верны на момент публикации
Пока решили защитить только детей и подростков.