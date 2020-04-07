Пленный российский социолог в Ливии Максим Шугалей написал записку жене

В сети появилась фотография письма от незаконно удерживаемого в неофициальной ливийской тюрьме "Митига" гражданина РФ Максима Шугалея к жене.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отправились в Ливию для проведения исследований весной 2019 года по приглашению так называемого Правительства национального согласия. В мае 2019 года без объяснения причин Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики, подчиняющиеся главарю ПНС Ливии Файезу Сарраджу. Россиян поместили в неофициальную ливийскую тюрьму "Митига", печально известную пытками и оказыванием психологического давления на заключенных со стороны тюремщиков — "Митигу" контролируют боевики группировки RADA. Отметим, что официальных обвинений социологам так и не было предъявлено несмотря на попытки прояснить ситуацию со стороны российских властей и лично президента ФЗНЦ Александра Малькевича.

Информация о записке распространилась в соцсетях после многочисленных новостей в СМИ о возможном побеге россиянина из заточения — 28 марта в арабских источниках появились сообщения о попытке побега нескольких заключенных из "Митиги". При этом упоминалось, что среди сбежавших был человек, говорящий на русском.

Медиак: https://mobile.twitter.com/ArabiaTajouri/status/1246060784993685504

"Наташа! Пишу в надежде, что ты сможешь прочитать это послание. Не думал я, что наша разлука так затянется. Живу ожиданием нашей встречи. Часто вспоминаю и прокручиваю в голове нашу с тобою жизнь. Помнишь, как ты сказала в Неаполе, когда я прыгнул в море прямо во время экскурсии, что я во всем так бросаюсь с головой и когда-нибудь не вынырну? Извини, что в Ливии так получилось. Но я не теряю надежду на возвращение, и ты не теряй. Я жив и полон сил держаться. Знаю, что сейчас во всем мире эпидемия, тут тоже, но я здоров. Очень переживаю за вас. Больше всего угнетает незнание, как ты там, как дети, как мама. Я обязательно к вам вернусь", — говорится в тексте письма.

Редакция "Правды.Ру" связалась с женой пленного россиянина в Ливии Натальей Шугалей, чтобы выяснить, удалось ли ей лично связаться с супругом и насколько она осведомлена о его судьбе.

"Я не знаю как письмо Максима оказалось в интернете, но я благодарна тем людям, которые хотя бы таким способом смогли передать весточку от него. После информации о его побеге не было никакой достоверной информации о его судьбе. Этот короткий текст — единственная весточка за долгое время. То, что он сохраняет силу духа и верит в свое возвращение — это очень важно для нас. Я верю, что это он написал письмо. Это его рука, и факт, что он упомянул, действительно был на самом деле. Поэтому да, это его письмо", — резюмировала Наталья Шугалей.

Ранее президенту ФЗНЦ Александру Малькевичу удалось выяснить, что часть бежавших из "Митиги" заключенных были пойманы террористами, контролирующими тюрьму, неподалеку от Триполи. Всех тех, кто не успел скрыться, боевики избили и поместили в карцер.