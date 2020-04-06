В Китае призывают "избавиться от иностранцев": это правда?

В российской прессе и социальных сетях появились публикации о росте ксенофобии в Китае. Якобы все очевиднее становится негативное отношение к иностранцам. В основном с этим сталкиваются люди, которые уже проживают в Китае, поскольку страна ограничивает въезд из-за риска новой волны распространения коронавируса.

Надо сказать, что оценить правдивость подобного рода сообщений довольно сложно. Делать выводы только на основании картинок с призывами "избавляться от иностранцев" в китайских социальных сетях было бы несколько неосмотрительно.

С другой стороны, ответная реакция вполне возможна. Напомним, что еще пару месяцев назад были случаи проявления агрессии в отношении китайцев в некоторых европейских странах и в США. Да и не только китайцев… Ну или напомнить про Дональда Трампа, который упорно говорит о "китайском вирусе".

Так ли это на самом деле?

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил, что сообщения о росте ксенофобии в Китае — это "полная глупость" и подобные настроения в стране не распространены.

"Наоборот, сейчас весь Китай фактически работает на то, чтобы в срочном порядке снабдить человечество всем необходимым: медицинским оборудованием и прочим", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его словам, в отношении приезжающих в Китай введены довольно серьезные профилактические меры, однако в этом нет никакой ксенофобии.

"Китайцы сегодня как никогда ранее проводят ту внешнеполитическую доктрину, которую председатель Си Цзиньпин уже несколько лет фактически инициирует — создание сообщества единой судьбы. И они обращаются к людям, ко всей планете — давайте мы в эти тяжелые для человечества минуты будем вместе преодолевать трудности, совместно решать все проблемы. Они готовы делиться всей необходимой информацией по геному коронавируса, по вакцинам, по всем вопросам, которые связаны сегодня с медицинскими знаниями и технологиями", — уверен Сергей Санакоев.

Сообщения о росте ксенофобских настроений в Китае он назвал фейковой информацией, которую "намеренно распространяют из-за океана".