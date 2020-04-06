Состояние здоровья Бориса Джонсона не улучшается

В Великобритании пошли слухи о том, что премьер-министр страны Борис Джонсон болен значительно серьезнее, чем сообщают официальные лица. Последние десять дней политик был под наблюдением врачей, а минувшей ночью его госпитализировали. По сообщениям британских СМИ, главу правительства подключили к аппарату ИВЛ.

Канцелярия британского премьера продолжает опровергать все слухи, связанные с ухудшением состояния Бориса Джонсона. Недавно было опубликовано заявление, что в случае ухудшения состояния премьера его обязанности перейдут к главе МИД Доминику Раабу.