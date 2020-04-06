Стано: коронавирус не мешает сохранить санкции против России

Санкции против России не помеха для борьбы с коронавирусом. Поэтому и отменять ограничительные меры нет смысла.

Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано. Он подчеркнул, что санкции "не подрывают возможности России бороться с коронавирусом".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин призвал страны-участницы G20 отменить санкции против России. Он призвал ввести мораторий на все ограничения, влияющие на поставку важных товаров.