Француз "изолировался" в супермаркете и отравился алкоголем

Французские полицейские задержали мужчину из города По, который решил "изолироваться" в супермаркете. Он провел в магазине одну ночь, распивая алкогольные напитки. Также нарушитель смотрел фильмы для взрослых.

Утром его госпитализировали в больницу из-за отравления спиртовыми соединениями. Уже в больнице мужчина разбил дорогой медицинский аппарат, стоимость которого оценивается в 15 тысяч евро. Против нарушителя было заведено несколько уголовных дел.