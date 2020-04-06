700 человек заразились коронавирусом в Белоруссии

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет. На сегодняшний день страшный диагноз поставлен 700 пациентам.

Об этом сообщает Минздрав Белоруссии.

"На стационарном лечении находятся 634 человека… После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов", — говорится в заявлении профильного ведомства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Белоруссии до 20 апреля приостановлены все спортивные мероприятия для детей и подростков.