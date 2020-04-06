Чехам разрешат заниматься спортом на улице

Послабление карантинных мер запланировано в Чехии. В стране обсуждают возможность открыть спортивные площадки.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Вопрос рассмотрит правительство страны. Если решение будет положительным, в Чехии с 9 апреля начнут работать спортплощадки под открытым небом и специализированные магазины.

"Мы планируем в правительстве принять решение об открытии с четверга магазинов с рабочей одеждой, обувью, текстилем, детскими колясками и детскими автосиденьями, канцелярскими товарами, хобби-маркетов и мастерских по ремонту обуви", — отметил Бабиш.

Ранее президент Чехии заявил, что Евросоюз не способен к координации в условиях пандемии. По мнению Милоша земана, коронавирус серьезно ослабит ЕС.