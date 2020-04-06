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Источник Правда.Ру

Американцев эвакуируют из России

Мир

Несколько чартерных рейсов вывезут граждан США с территории России. Самолеты отправятся из Москвы 9 апреля.

Об эвакуации сообщила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

"Граждане США в России: Государственный департамент организовал специальные чартерные рейсы для американских граждан и, при наличии свободных мест, для обладателей разрешения на постоянное проживание в США (LPR). Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы утром 9 апреля", — написала она в своем микроблоге.

Спецрейсы доставят американцев в Лондон, после чего их отправят в шесть американских городов.

Напомним, что россиянам, находящимся за границей, для возвращения на родину необходимо подать заявление на портале госуслуг.

сша лондон спецрейсы
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