Более 8 тысяч французов стали жертвами коронавируса

Свыше 8 тысяч человек скончались от коронавируса во Франции. Летальные исходы зафиксированы в больницах и домах престарелых.

Как сообщает France Info, при этом французы продолжают нарушать условия карантина. В стране выписано 480 тысяч штрафов. Их получили те, кто нарушил карантинные меры. Данные привел министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что во Франции случился первый суицид из-за коронавируса. Счеты с жизнью свел 60-летний мужчина.