171 человек будет вывезен из Сеула ночью 7 апреля. Это россияне, находящиеся в Южной Корее и пожелавшие вернуться на родину.
Об эвакуации сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
"Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолёт пойдёт из Хабаровска и обратно", — заявил чиновник.
Спецрейс выполнит компания "Аврора".
Ранее "Правда.Ру" писала, что россиянам, застрявшим за границей, окажут материальную помощь. Решение принято правительством России.
Пока решили защитить только детей и подростков.