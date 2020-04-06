Россиян эвакуируют из Сеула

171 человек будет вывезен из Сеула ночью 7 апреля. Это россияне, находящиеся в Южной Корее и пожелавшие вернуться на родину.

Об эвакуации сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

"Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолёт пойдёт из Хабаровска и обратно", — заявил чиновник.

Спецрейс выполнит компания "Аврора".

Ранее "Правда.Ру" писала, что россиянам, застрявшим за границей, окажут материальную помощь. Решение принято правительством России.