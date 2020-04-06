Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину

Ситуация с пандемией коронавируса на Украине складывается катастрофически.

В стране уже более 100 тысяч потенциально зараженных, которые привезли инфекцию из других стран. И их никто даже не пытается изолировать.

Такова точка зрения Юлии Тимошенко, озвученная ей в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Пожалуй, впервые в новой украинской истории лидера "Батькивщины" поддержал экс-президент страны Петр Порошенко, который тоже был участником шоу.

От себя он добавил, что у тех украинцев, кто "сидит на карантине", совсем скоро закончатся деньги. Справедливое, отметили присутствующие в студии, замечание.

Но Порошенко, как оказалось, не столько заботят проблемы тех, кто "на карантине", как возможность "перевести стрелки" на Россию. Оказывается, на Украине много зараженных, потому что "москали потырили" защитные костюмы, которые Незалежная очень хотела купить в Китае: