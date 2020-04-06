За минувшие сутки в мире коронавирусной пневмонией заболели более 82 тысяч человек. Летальных исходов было зафиксировано более 5,7 тысячи.
Об этом сообщает ВОЗ в своем ежедневном дайджесте.
Как следует из документа, на 22:00 мск 5 апреля, в более чем 200 странах мира:
США. В стране, по данным университета Хопкинса:
Наиболее сложная ситуация в Европе — в Испании. По данным университета Хопкинса, в стране:
В Италии:
По данным портала стопкоронавирус.рф, в нашей стране за сутки выявлено 658 заразившихся COVID-2019.
Всего в России:
¹ все цифры верны на момент публикации материала
Пока решили защитить только детей и подростков.