В воскресенье в мире число больных с COVID-2019 выросло на 82 тысячи

За минувшие сутки в мире коронавирусной пневмонией заболели более 82 тысяч человек. Летальных исходов было зафиксировано более 5,7 тысячи.

Об этом сообщает ВОЗ в своем ежедневном дайджесте.

Как следует из документа, на 22:00 мск 5 апреля, в более чем 200 странах мира:

зарегистрирован 1 136 851 случай заболевания коронавирусом;

скончались 62 955 человек.

Лидеры пандемии

США. В стране, по данным университета Хопкинса:

зараженных — 337620;

летальных исходов — 9618;

выздоровлений — 17530.

Наиболее сложная ситуация в Европе — в Испании. По данным университета Хопкинса, в стране:

зараженных — 131646;

12641 пациентов скончалось;

вылечено 38080 больных.

В Италии:

зараженных -128948;

умерло — 15887;

вылечено — 21815.

Ситуация в России

По данным портала стопкоронавирус.рф, в нашей стране за сутки выявлено 658 заразившихся COVID-2019.

Всего в России:

зараженных — 5389;

летальных исходов — 45;

вылечено — 355.

¹ все цифры верны на момент публикации материала