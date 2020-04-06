Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Эксперт: кредит под 0% - только первая ступень поддержки для бизнеса
Шаповалов рассказал о двойных стандартах оппозиционных правозащитников
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
У рязанского стрелка может быть расстройство личности
Карелия стала 80 регионом России где зафиксирован коронавирус
Источник Правда.Ру

Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Мир

Британский премьер-министр Борис Джонсон, зараженный коронавирусом, почувствовал ухудшение и был 5 апреля госпитализирован.

Об этом сообщил BNO News.

"Борис Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - пишет сегодня РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Великобритании.

Напомним, о том, что коронавирусом заразился британский премьер-министр, стало известно 27 марта. Все это время - до воскресенья 5 апреля - Борис Джонсон лечился дома и продолжал руководить страной

коронавирус борис джонсон госпитализация ухудшение состояния премьер-министр британии
Последние материалы
Мнение: вернуть баланс в рамках ОПЕК+ сложно, но возможно
Песков: нам надо готовиться к глобальному экономическому кризису
Эксперт: кредит под 0% - только первая ступень поддержки для бизнеса
Шаповалов рассказал о двойных стандартах оппозиционных правозащитников
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
Алтайский депутат предложила Путину выплатить всем по 50 тысяч
В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса
У рязанского стрелка может быть расстройство личности
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
России подписан приговор на вымирание
Коронавирус не убивает - помогает следить
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Перуанцам живется легче, чем полярникам?
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре
Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование
России подписан приговор на вымирание
Эксперт оценил необходимость соблюдения самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ