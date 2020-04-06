Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Британский премьер-министр Борис Джонсон, зараженный коронавирусом, почувствовал ухудшение и был 5 апреля госпитализирован.

Об этом сообщил BNO News.

"Борис Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - пишет сегодня РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Великобритании.

Напомним, о том, что коронавирусом заразился британский премьер-министр, стало известно 27 марта. Все это время - до воскресенья 5 апреля - Борис Джонсон лечился дома и продолжал руководить страной.