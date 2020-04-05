Президент Чехии: ЕС неспособен к координации в условиях пандемии

Чешский президент Милош Земан раскритиковал Евросоюз за его неспособность к координации в условиях пандемии нового типа коронавируса.

"Пандемия, совершенно точно, ослабит Евросоюз. Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям", - подчеркнул президент Чехии.

Земан считает, что руководящие органы Евросоюза очень позно отреагировали на эпидемиологическую угрозу.