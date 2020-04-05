Чешский президент Милош Земан раскритиковал Евросоюз за его неспособность к координации в условиях пандемии нового типа коронавируса.
"Пандемия, совершенно точно, ослабит Евросоюз. Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям", - подчеркнул президент Чехии.
Земан считает, что руководящие органы Евросоюза очень позно отреагировали на эпидемиологическую угрозу.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.