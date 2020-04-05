Между Белоруссией и Россией отменены все поезда

Причиной такого решения стало постановление Роспотребнадзора о закрытии с 5 апреля 2020 года границ Российской Федерации. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных сборов.