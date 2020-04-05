Причиной такого решения стало постановление Роспотребнадзора о закрытии с 5 апреля 2020 года границ Российской Федерации. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных сборов.
"Временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года", — говорится на сайте железной дороги.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.