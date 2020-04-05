Тюрьмы острова переполнены, поэтому часть заключенных выпустили под залог. На свободе оказалось почти 3 тысячи преступников.
В канцелярии президента Шри-Ланки сообщают, что вместительность тюрем страны всего 10 тысяч человек, сейчас в камерах находится уже более 26 тысяч заключенных. Начались протесты и стычки с охраной, попытки побега. В подобных инцидентах двое нарушителей были убиты, шестеро ранены.
В стране 166 случаев коронавируса, пять человек скончались.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.