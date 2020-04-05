Заключенных тюрем Шри-Ланки отпускают из-за коронавируса

Тюрьмы острова переполнены, поэтому часть заключенных выпустили под залог. На свободе оказалось почти 3 тысячи преступников.

В канцелярии президента Шри-Ланки сообщают, что вместительность тюрем страны всего 10 тысяч человек, сейчас в камерах находится уже более 26 тысяч заключенных. Начались протесты и стычки с охраной, попытки побега. В подобных инцидентах двое нарушителей были убиты, шестеро ранены.

В стране 166 случаев коронавируса, пять человек скончались.