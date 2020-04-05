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В США скончался экс-президент Гондураса Кальехас

Мир

Бывшему президенту Гондураса было 76 лет. В критическом состоянии политика доставили в больницу Атланты, где он спустя несколько часов скончался от остановки сердца.

Рафаэль Леонардо Кальехас занимал должность президента Гондураса с 1990 до 1994 года. Карьера политика была связана с коррупционными скандалами. В 2005 году Верховный суд Гондураса его оправдал.

В 2011–2015 годах экс-президент возглавлял Федерацию футбола Гондураса. В 2016 году Кальехас предстал перед судом США по обвинению в коррупции уже на этой должности. Политик признал вину и ФИФА пожизненно отстранила его от любой футбольной деятельности.

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