Главный хирург США показал на видео, как сделать медицинскую маску

Генеральный хирург США Джером Адамс опубликовал видеоинструкцию в Facebook, как сделать медицинскую маску в домашних условиях. Американский медик изготавливает средство защиты из футболки. Он также рекомендует применять любые доступные материалы, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал жителей страны не покупать медицинский маски, чтобы их могли использовать работники сферы здравоохранения. Гражданам президент рекомендовал самостоятельно изготавливать маски из ткани.