Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в ЛНР

В самопровозглашенной ЛНР у второго человека обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.

"На территории республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции", - сообщил Дкашенко журналистам ГТРК ЛНР.

Ранее в республике ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.