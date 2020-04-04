В самопровозглашенной ЛНР у второго человека обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.
"На территории республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции", - сообщил Дкашенко журналистам ГТРК ЛНР.
Ранее в республике ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.