809 человек скончались от коронавируса в Испании за сутки

За прошедшие сутки в Испании выявили 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество смертей от недуга составило 809. Общее число жертв от коронавируса в стране - 11 744 человек.

Победить смертельную болезнь удалось 34,2 тысячам человек. В тяжелом состоянии находятся 6,5 тысяч пациентов. Всего коронавирусом в Испании заражены 124,7 тысяч человек.