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809 человек скончались от коронавируса в Испании за сутки

Мир

За прошедшие сутки в Испании выявили 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество смертей от недуга составило 809. Общее число жертв от коронавируса в стране - 11 744 человек.

Победить смертельную болезнь удалось 34,2 тысячам человек. В тяжелом состоянии находятся 6,5 тысяч пациентов. Всего коронавирусом в Испании заражены 124,7 тысяч человек.

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